Экс-президент «Локомотива» ответила на вопрос о связи травм Кокорина с его образом жизни

Бывший президент московского «Локомотива» Ольга Смородская отреагировала на интервью футболиста итальянской «Фиорентины» Александра Кокорина, в котором он сказал, что его частые травмы связаны с образом жизни, который он вел в молодости, передает «РБ Спорт».

«Это бред и полная ерунда. Закрепиться в основе «Фиорентины»? Все зависит от него. Все зависит от футболиста», — сказала Смородская.

Россиянин перешел из московского «Спартака» в итальянскую команду зимой 2021 года. Он принял участие в четырех матчах минувшего сезона и не отметился результативными действиями. Большую часть сезона в Италии игрок пропустил из-за травмы. Контракт игрока с «Фиорентиной» рассчитан до 30 июня 2024 года.

Также Кокорин выступал за московское «Динамо», махачкалинский «Анжи», петербургский «Зенит» и «Сочи».

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