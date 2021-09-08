Ласицкене о своей победе в Бриллиантовой лиге: это фантастический сезон!

Олимпийская чемпионка Токио Мария Ласицкене прокомментировала победу в финале Бриллиантовой лиги в соревнованиях по прыжкам в высоту.

«Прыжки со зрителями — это фантастика! Стадион здесь сложный и фантастический одновременно — сложный из-за разбега, а фантастический — из-за зрителей. Тем не менее, перед некоторыми попытками я просила их успокоиться, потому что мне нужно было сконцентрироваться. Этот сезон был действительно фантастическим», — приводит слова Ласицкене пресс-служба соревнований.

В швейцарском Цюрихе в финале Бриллиантовой лиги в прыжках в высоту среди женщин победу одержала олимпийская чемпионка-2020 Мария Ласицкене, показавшая результат 2,05 метра.

Борьба в секторе велась между тремя медалистками Олимпиады в Токио — россиянкой Ласицкене, австралийкой Николой Макдермотт и украинкой Ярославой Могучих.

Ласицкене со второй попытки взяла 2,05, установив лучший результат сезона в мире. Могучих не справилась с высотой 2,07 и осталась второй с результатом 2,03.

Ранее Ласицкене одержала победу на этапе легкоатлетической серии «Бриллиантовая лига» в швейцарской Лозанне. Для победы Ласицкене хватило результата 1,98 метра, спортсменка взяла эту высоту с первой попытки. Второй стала украинка Ярослава Магучих, преодолевшая планку, установленную на этой же высоте, с третьей попытки. Третье место заняла австралийка Никола Макдермотт (1,95).

Ранее сообщалось, что олимпийская чемпионка Ласицкене выиграла финал Бриллиантовой лиги в Цюрихе.