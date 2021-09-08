Фигурист Козловский: мы идем защищать государство как на войну

Российский фигурист Дмитрий Козловский, который выступает в спортивной паре с Александрой Бойковой, рассказал об ответственности, которую несут спортсмены перед тренером, самими собой и государством.

«Конечно, бывают какие-то сложные моменты, столкновения. Но это нормально, когда люди занимаются совместной ответственной деятельностью. Мы несем ответственность не только перед самими собой или тренером. Мы несем ответственность перед государством, которое дает нам возможность кататься и которое мы идем защищать как на войну. Мы идем защищать цвета нашего флага и честь нашей страны. Это очень ответственно», — сказал Козловский в эфире «Радио Зенит».

21-летний Дмитрий Козловский — чемпион Европы — 2020, бронзовый призер чемпионата мира — 2021, чемпион России — 2020, серебряный призер юниорского чемпионата мира — 2017.

На данный момент пара Бойковой и Козловского занимает второе место в рейтинге Международного союза конькобежцев (ISU). Этот дуэт образовался в ноябре 2015 года.

Ранее сообщалось, что у российских фигуристов возникли проблемы с американскими визами.