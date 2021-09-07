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Спорт

«Проблема есть»: Трусову не пускают на Гран-при в США

У российских фигуристов возникли проблемы с американскими визами

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Александра Трусова выступает в произвольной программе на чемпионате мира по фигурному катанию в Стокгольме

Александра Трусова выступает в произвольной программе на чемпионате мира по фигурному катанию в Стокгольме

РИА Новости
Российская фигуристка Александра Трусова рискует пропустить этап мировой серии Гран-при в США из-за проблем с выдачей американской визы. Ранее с аналогичными препятствиями столкнулись российские легкоатлетки Мария Ласицкене и Анжелика Сидорова.

Российские спортсмены могут пропустить один из этапов Гран-при – Skate America – из-за проблем с выдачей американских виз. Посольство США в Москве приостановило выдачу всех видов виз, кроме дипломатических. Как сообщают в Министерстве спорта, это может привести к тому, что российские спортсмены не смогут принять участие в важных квалификационных турнирах перед зимними Олимпийскими играми в Пекине, которые стартуют 4 февраля 2022 года.

Информацию о том, что у российских фигуристов существует проблема с получением виз, подтвердил генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Коган.

«Такая проблема есть. Федерация делает все возможное, чтобы фигуристы выступили на (этапе Гран-при) Skate America», — приводит слова Когана Sport24.

В составе женской сборной России на этапе Гран-при должны выступить Александра Трусова, которая называется главной фавориткой турнира, а также дебютантки взрослого сезона — Дарья Усачева и Ксения Синицына. Помимо них на соревнование заявлены японки Каори Сакамото и Сатоко Мияхара, а также хозяйка соревнований Брэди Теннелл и кореянка Янг Ю, которые могут составить серьезную конкуренцию россиянкам. При этом не стоит забывать, что у Трусовой – «Русской ракеты» — в арсенале есть серьезное оружие – четверные прыжки. На чемпионате мира в Стокгольме фигуристка заявила в произвольную программу пять четверных прыжков, что позволило ей после неудачного короткого проката все же завоевать медаль – она стала третьей.

У мужчин должны выступить Артур Даниелян и Даниил Самсонов. В спортивных парах заявлены Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, Алина Пепелева и Роман Плешков, а также Евгения Тарасова и Владимир Морозов. В танцах на льду Россию должны представлять Аннабель Морозова и Андрей Багин, Тиффани Загорски и Джонатан Геррейро. Американская виза есть у Тарасовой и Морозова, которые тренируются у Этери Тутберидзе и Максима Транькова.

Причем сам Траньков в Instagram уточнил, что не может находиться вместе со своими учениками в США из-за отсутствия визы.

«Очень много звонков и сообщений по поводу того, почему же я не на соревнованиях США со своими любимыми Евгенией и Владимиром. Все очень просто, нет никаких заговоров, нет никаких подводных камней и течений – просто у меня отсутствует виза в США. Получить ее сейчас практически невозможно в силу охлаждения отношений между нашими странами и, конечно, коронавирусной инфекции», — рассказал он.

В комментарии «Газете.Ru» Траньков подтвердил, что у его подопечных нет проблем с визой, которые есть у остальной команды.

Отсутствие российских фигуристов на столь важном предолимпийском старте может серьезно сказаться на их подготовке, особенно учитывая, что незадолго до этого был отменен еще один этап Гран-при – в Пекине.

Такое решение было принято организаторами в связи с ограничениями, вызванными пандемией коронавирусной инфекции.

«К сожалению, из-за очень ограниченного количества международных рейсов во все въездные города Китая и соответствующих профилактических ограничений из-за COVID-19 концепция «пузыря» не может быть полностью реализована. ISU сожалеет, что проведение этого этапа Гран-при по фигурному катанию, Кубка Китая, в данное время не является жизнеспособным», — говорится на сайте ISU.

Этапов Гран-при во взрослом фигурном катании всего шесть, и их традиционно проводят США (Skate America), Канада (Skate Canada), Китай (Cup of China), Франция (Internationaux de France), Россия (Cup of Russia), Япония (NHK Trophy), плюс в конце года проходит финал Гран-при. Каждый из этих турниров — важная часть подготовки спортсменов к чемпионатам мира и Олимпиадам.

Отметим, что проблемы с получением американских виз возникали у россиян не только в фигурном катании. После блестяще проведенной Олимпиады в Токио российская легкоатлетка Мария Ласицкене не смогла получить американскую визу, чтобы принять участие в ближайшем этапе «Бриллиантовой лиги» в Юджине. Вместе с олимпийской чемпионкой без допуска в США осталась и Анжелика Сидорова, выигравшая в Токио серебряную награду. Обе спортсменки выступают в нейтральном статусе и на Играх в Токио оказались единственными представителями России в легкой атлетике, кто сумел взойти на пьедестал.

Однако из-за ухудшившихся отношений между Россией и США спортсменки не сумели получить визы в кратчайшие сроки, что не позволило им выступить на главном регулярном соревновании на протяжении всего сезона для ведущих легкоатлетов мира.

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