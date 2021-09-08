Тренер сборной Мальты заявил, что его команда могла победить Россию

Тренер сборной Мальты Дэвис Манджа высказался о поражении от России (0:2) в матче отборочного турнира чемпионата мира — 2022.
«Мы приехали играть в свой футбол, создавали моменты, чтобы забить. Но когда начинаешь с ошибки, потом пенальти – окей. Но в целом мы сыграли неплохо. Согласен, что мы могли выиграть, и спасибо за комплимент.
Хотел бы я поработать тренером где-нибудь в РПЛ? Не знаю. Спасибо за комплименты – это наша философия. Если проигрывать, то я предпочитаю проигрывать так, как мы проиграли сегодня России», — приводит слова специалиста «Чемпионат.com».
На 10-й минуте счет в матче открыл форвард российской команды Федор Смолов. В концовке встречи Зелимхан Бакаев удвоил преимущество сборной России, реализовав пенальти.
Квалификация ЧМ-22
Россия - Мальта — 1:0
Голы: 1:0 — Смолов (10), 2:0 --Бакаев (84).
Ранее бывший наставник казанского «Рубина» Ринат Билялетдинов прокомментировал победу сборной России над Мальтой.