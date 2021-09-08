Червиченко — о сборной Мальты: дворовой колхоз, чуть два раза себе не забили

Бывший президент московского «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал победу сборной России над Мальтой (2:0) в отборочном матче к чемпионату мира — 2022.

«Мальтийцы – дворовой колхоз с итальянским колхозником, которому показалось, что они из себя что-то представляют. Он там рассказывал, что они сильнее, а по итогу два раза сами себе чуть не забили.

Наша сборная выглядит так, будто в невесомости находится. Потеря трех лидеров — Фернандеса, Головина, Джикии показала, что вряд ли мы будем беспроблемно играть с той же Мальтой.

К главному тренеру только вопрос: «Зачем он Заболотного выпускает?» Я думаю, ему все этот вопрос зададут, потому что он, как говорят, во дворе не посрать и не покараулить», – приводит слова Червиченко Metaratings.ru.

После шести туров сборная России с 13 очками занимает второе место в таблице группы H, уступая Хорватии по дополнительным показателям.

Следующий матч национальная команда проведет 8 октября против команды Словакии.

Квалификация ЧМ-22

Россия - Мальта — 1:0

Голы: 1:0 — Смолов (10), 2:0 --Бакаев (84).

Ранее Валерий Карпин рассказал, почему в матче национальной команды с Мальтой (2:0) пенальти бил хавбек «Спартака» Зелимхан Бакаев.