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Президент «ПСЖ» назвал основателей Суперлиги сказочниками и неудачниками

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Matthew Childs/Reuters

Президент французского «ПСЖ» Нассер Аль-Хелайфи поделился своим мнением о Суперлиге, передает Marca.

«Я не стану тратить время на разговоры о 18 апреля и «не-такой-уж-и-Суперлиге». Не люблю останавливаться на сказочниках и неудачниках. Всем вместе нам удалось защитить интересы европейского футбола», — сказал Аль-Хелайфи.

Суперлига — проект планируемого чемпионата. В апреле 2021 года от руководителей ряда клубов появилось официальное подтверждение создания Суперлиги. Она была учреждена двенадцатью клубами; ожидалось, что к ним присоединятся ещё три. Эти 15 клубов должны были стать постоянными участниками Суперлиги, а ещё пять команд могли ежегодно претендовать на участие в турнире, которое будет зависеть от их достижений в предыдущем сезоне. Флорентино Перес стал первым председателем этого турнира.

Ранее президент Ла Лиги Хавьер Тебас поддержал некоторые идеи европейской Суперлиги.

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