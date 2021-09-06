Слуцкий оценил игру сборной России при Карпине

Главный тренер казанского «Рубина» Леонид Слуцкий высказался об игре сборной России при Валерии Карпине.

«Явно видно, что тренер понимает, при какой модели игры тот или иной футболист будет выглядеть лучше. Дырки, которые возникали в тройке центральных защитников сборной Кипра, это заслуга Смолова и тренерского штаба», — сказал Слуцкий в «Коммент.Шоу».

Матч со сборной Мальты состоится 7 сентября в Москве на домашнем стадионе «Спартака» «Открытие Арена». Стартовый свисток для команд прозвучит в 21.45 (мск).

После пяти туров сборная России лидирует в таблице группы H, опережая Хорватию по дополнительным показателям.

В сентябрьских матчах россияне сыграли вничью с Хорватией (0:0) и обыграли национальную команду Кипра (2:0).

Ранее сообщалось, что игрок сборной России по футболу Марио Фернандес может пропустить отборочный матч к чемпионату мира по футболу против Мальты,

«Марио попросил замену в матче с Хорватией. Почувствовал дискомфорт. Стало лучше, но не настолько, чтобы тренироваться. Скорее всего, завтра он не сыграет», — сказал Карпин.