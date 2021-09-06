Монсон заявил, что не будет драться с Тактаровым

Боец ММА Джефф Монсон заявил, что не будет драться с Олегом Тактаровым в лиге Hardcore MMA, передает Sport24.

«Да, я буду драться в лиге Hardcore MMA — скорее всего, в декабре этого года. Есть вариант провести поединок с Александром Емельяненко, но пока решение не принято. По крайней мере, могу точно сказать, что моим оппонентом не будет Тактаров», — сказал Монсон.

Hardcore MMA — лига смешанных единоборств, которая входит в состав промоушена HardCore Fighting Championship Лига была создана летом 2020 года. Турниры лиги транслируются на официальном Youtube-канале. В феврале 2021 года было анонсировано введение новой лиги — Hardcore MMA, где бойцы борются за главный приз – 20 млн долларов.

Ранее бывший боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Олег Тактаров поделился мнением об уволенном тренере сборной России Станиславе Черчесове. Боец раскритиковал специалиста за неуважительное общение с журналистами.