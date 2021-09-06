Сборная Марокко эвакуирована из Гвинеи после военного переворота в стране

Сборная Марокко была успешно эвакуирована из Гвинеи после вооруженного переворота. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

Команда 4 сентября прибыла в Гвинею на матч отборочного раунда ЧМ-2022 и провела одну тренировку, но на следующий день осталась в отеле после стрельбы на улице. Игра, которая должна была пройти в гвинейской столице Конакри, перенесена на неопределенный срок из-за политической ситуации в стране.

Ранее стало известно, что футболист «Локомотива» Франсуа Камано может не вернуться в Москву вовремя из-за вооруженного переворота в Гвинее.

Из Конакри с раннего утра 5 сентября сообщалось об интенсивной стрельбе около президентского дворца.

По данным местной прессы, силы специального назначения предприняли попытку государственного переворота — вступили в столкновение с охраной президента. Мятежников возглавляет полковник Мамади Думбуя, который ранее проходил службу во французском Иностранном легионе.