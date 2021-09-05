Футболист английского клуба умер после перенесенного во время матча сердечного приступа

Игрок молодежного английского футбольного клуба «Вест Бриджфорд Кольтс» Дилан Рич скончался после перенесенного во время матча сердечного приступа, передает пресс-служба команды.

Футболисту стало плохо во время матча молодежного Кубка Англии против «Бостон Юнайтед». Рича увезли в больницу, но через два дня он скончался.

Очевидцы утверждали, что докторам не удалось привести молодого спортсмена в чувства.

Ранее игрок молодежной команды туринского «Ювентуса» Брайан Додьен скончался в возрасте 17 лет. Футболист на протяжении нескольких лет боролся с раком. У юноши диагностировали рак в возрасте 12 лет, но он смог вернуться на поле в 2019 году и выступал за «Ювентус» U15. Когда ему поставили диагноз, бывший хавбек итальянской команды Поль Погба посвятил Додьену гол надписью на футболке: «Брайан, я с тобой».

«Ювентус» переживает горе вместе с семьей Брайана Додьена», — говорится в сообщении пресс-службы туринцев.