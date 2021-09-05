Спортивный психолог: Карпин – антипод Черчесову

Спортивный психолог Вадим Гущин сравнил наставника сборной России Валерия Карпина и экс-тренера национальной команды Станислава Черчесова, передает «Спорт день за днем».

«Карпин – антипод Черчесову. Черчесов до себя фанатов никогда за свою карьеру не подпускал. Это можно трактовать по-разному, но вряд ли людям это нравилось», — сказал Гущин.

8 июля в отставку был отправлен Станислав Черчесов, который возглавил национальную команду в 2016 году. Под его руководством команда дошла до четвертьфинала домашнего чемпионата мира 2018 года, а также заняла четвертое место в группе на чемпионате Европы — 2020.

Ранее заслуженный тренер России Александр Тарханов поделился впечатлениями от отборочного матча к чемпионату мира по футболу между национальными командами России и Кипра.

Национальная команда обыграла Кипр в матче отборочного этапа чемпионата мира 2022 года, который пройдет в Катаре. Встреча завершилась победой гостей со счетом 2:0.