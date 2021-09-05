Шеф миссии команды ПКР оценил результат российских атлетов на Паралимпиаде

Шеф миссии команды ПКР, исполняющий обязанности президента организации Павел Рожков подвел итоги летних Паралимпийских игр — 2020 в Токио.

Функционер отметил, что команда показала достойный результат и сохранила лидирующие позиции на международной арене.

«Порадовало, что по общему количеству наград мы превзошли результаты Игр-2012 в Лондоне, завоевав 118 медалей, из которых 36 — высшего достоинства. В целом могу сказать, что на протяжении всех Игр наши спортсмены радовали нас хорошими результатами, а подчас даже неожиданными», — цитирует Рожкова ТАСС.

Сборная России заняла четвертое место в итоговом медальном зачете Паралимпийских игр — 2020 в Токио. В активе 118 наград — 36 золотых, 33 серебряные и 49 бронзовых.

Летние Паралимпийские игры — 2020 проходят с 24 августа по 5 сентября 2021 года в японской столице. Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российская команда выступает под названием RPC (Паралимпийский комитет России), а вместо гимна на церемонии награждения будет звучать фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.

Ранее сообщалось, что сборная России повторила свой лучший результат по количеству золотых медалей на Паралимпийских играх.