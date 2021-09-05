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Бывший игрок сборной СССР назвал пример для роли капитана сборной России

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РФС

Бывший футболист московского «Спартака» Евгений Ловчев поделился мнением о выборе капитана в сборной России.

«Почему все так зацикливаются на капитанах? Капитан — это фигурище. Его не просто с помойки взяли. Годится ли Баринов с Джикией на роль капитана? Так других-то и нет. Самошникова что ли ставить, который первый раз играет? Для меня пример капитанства — Шестернев. Он никогда не орал, но был глыбой во всем», — приводит слова ветерана Telesport.

Ранее сообщалось, что игроки сборной России решили, что в команде будет несколько капитанов.

На матч отборочного турнира чемпионата мира — 2022 против Хорватии (0:0) игроков национальной команды выводил на поле защитник Георгий Джикия. В следующем туре в гостевой встрече с Кипром (2:0) роль капитана исполнил хавбек Дмитрий Баринов.

До этого капитаном сборной России был форвард Артем Дзюба, которого сейчас главный тренер команды Валерий Карпин не вызвал на сбор из-за плохой формы игрока.

Ранее сообщалось, что Россия осталась на первом месте в группе после матча Словакия — Хорватия.

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат мира 2022
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