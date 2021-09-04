Борец Карелин раскритиковал современные Олимпийские игры: все это говно смоет

Именитый борец, трехкратный олимпийский чемпион Александр Карелин жестко раскритиковал современные Олимпийские игры.

Говоря о том, куда сейчас движется Международный олимпийский комитет с новыми ценностями, Карелин выразил надежду, что в спорте будет сохранено «наделение по заслугам», и чествовать будут только тех, кто выигрывает Олимпийские игры по праву.

«Все это пройдет — все эти либеральные ценности, вся эта липкая грязь с гендерами, с отрицанием биологии. Все это говно смоет. Мы это переживем. Останутся идеалы», — сказал Карелин в рамках марафона «Новое знание».

Олимпийские игры в Париже, которые состоятся в 2024 году, станут первыми в истории, где будет соблюдено гендерное равенство — во Франции выступит равное количество мужчин и женщин, что уже было утверждено Международным олимпийским комитетом. Стоит отметить, что на Олимпиаде в Токио в соревнованиях приняли участие транс-персоны — новозеландская тяжелоатлетка Лорел Хаббард — первая трансгендерная женщина на Олимпийских играх. До смены пола Хаббард соревновался под именем Гэвин.