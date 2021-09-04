Известно, по каким причинам НХЛ может не отпустить игроков на Олимпиаду

Стало известно, какие причины могут помешать игрокам Национальной хоккейной лиги (НХЛ) принять участие в зимних Олимпийских играх — 2022 в Пекине.

3 сентября стало известно, что Лига, Международная федерация хоккея (ИИХФ) и Ассоциация игроков достигли соглашение об участии хоккеистов на Олимпийских играх. Согласно официальному заявлению, НХЛ и профсоюз сохранили право запретить спортсменам поездку в Пекин, если ухудшится ситуация с коронавирусом.

Также, по информации инсайдера Эллиота Фридмана, НХЛ может запретить хоккеистам участие в Олимпиаде в том случае, если во время регулярного чемпионата НХЛ произойдут вспышки коронавируса, а свободных окон для переноса игр и полноценного завершения сезона у Лиги не останется.

Стоит отметить, что на Олимпиаду в 2018 году Лига отказалась отпускать своих хоккеистов.

Зимние Олимпийские игры пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года в китайской столице. Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российская команда выступит под названием ROC (Russian Olympic Committee), а вместо гимна на церемонии награждения будет звучать фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.