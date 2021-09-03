Канделаки: ответа на вопрос о сыгранности Миранчука и Головина мы пока не получили

Генеральный продюсер «Матч ТВ» Тина Канделаки, комментируя результат матча отборочного турнира ЧМ-22 между Россией и Хорватией (0:0), заявила, что «ответа на вопрос «Могут ли Головин и Миранчук успешно играть вместе?» мы пока не получили». Свои слова Канделаки изложила в личном Telegram-канале.

«Очень интересно было увидеть игру нашей сборной по версии Валерия Карпина и впечатления остались хорошие. Юноша Захарян вполне мог забивать, ответа на вопрос «Могут ли Головин и Миранчук успешно играть вместе?» мы пока не получили, зато все замены делали нашу игру лучше. Хорваты с нашей обороной ничего поделать не смогли, мы свои шансы не использовали, и ничья с сильным соперником выглядит справедливым результатом», – считает Канделаки.

Встреча между сборными России и Хорватии, прошедшая 1 сентября в Москве на стадионе «Лужники», завершилась со счетом 0:0.

После четырех туров обе сборные набрали по семь очков, однако лидируют в таблице группы H хорваты за счет дополнительных показателей.

В следующем туре Россия на выезде сыграет со сборной Кипра, а Хорватия в гостях встретится с командой Словакии. Обе игры пройдут 4 сентября.

Ранее комментатор и телеведущий Георгий Черданцев, комментируя ничейный матч между Россией и Хорватией, вспомнил слова экс-наставника национальной команды Станислава Черчесова о том, что «Дзюба, даже когда не в форме, сильнее любого другого нападающего».