Уткин заявил, что сборная России стала гораздо смелее

Спортивный журналист и блогер Василий Уткин поделился мнением о матче Россия – Хорватия (0:0) в рамках отборочного турнира чемпионата мира — 2022.

«Карпин обещал, что сборная будет играть смело и по тому, что мы увидели на Евро-2020, определенно, что сборная стала играть гораздо смелее. Вернемся здесь и к выбору атакующих футболистов, и к серьезному доверию довольно юному Захаряну, который просто может стать новой физиономией сборной. Мне кажется, то, что Карпин обещал, то он и собирается делать», — сказал журналист на своем YouTube-канале.

Встреча, прошедшая в Москве на стадионе «Лужники», завершилась со счетом 0:0. Игра стала дебютной для нового главного тренера российской команды Валерия Карпина.

После четырех туров обе сборные набрали по семь очков, однако лидируют в таблице группы H хорваты за счет дополнительных показателей.

Также в сентябре национальной команде предстоят поединки с Кипром (4 сентября) и Мальтой (7 сентября).

Ранее сообщалось, что Валерий Карпин рассказал, что в игре сборной России в отборочном матче чемпионата мира — 2022 против хорватов вызывало у него раздражение.