Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Швейцария упростит процедуры участия армии в военных миссиях Евросоюза

Власти Швейцарии упростили процедуру участия армии в военных миссиях ЕС

close
100%
Denis Balibouse/Reuters

Швейцария упрощает административные процедуры, необходимые для участия армии страны в военных миссиях Европейского союза (ЕС) по поддержанию мира. Об этом говорится в заявлении Федерального совета страны, сообщает РИА Новости.

В заявлении отмечается, что страна заинтересована в содействии миру и стабильности в кризисных регионах, в связи с чем правительство решило уточнить условия участия армии в операциях ЕС, направленных на урегулирование кризисов.

Таким образом власти страны утвердили стандартную конвенцию об участии вооруженных сил в боевых операциях ЕС, чтобы отреагировать на текущую ситуацию и активизировать международное сотрудничество по поддержке мира. В заявлении отмечается, что соответствующая конвенция не налагает на Берн никаких обязательств.

«Швейцария самостоятельно принимает решение о том, желает ли она внести какой-либо взнос, учитывая свои приоритеты в этой области и условия, установленные законом об армии», — говорится в тексте документа.

До этого стало известно, что правительство Швейцарии намерено упростить процедуры по экспорту оружия в третьи страны в рамках своего нейтралитета, при этом сохранив запрет на его поставки Украине.

Ранее в МИД России заявили о потере доверия к Швейцарии.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами