Швейцария упростит процедуры продажи оружия воюющим странам, за исключением Украины

Правительство Швейцарии намерено упростить процедуры по экспорту оружия в третьи страны в рамках своего нейтралитета, при этом сохранив запрет на его поставки Украине. Об этом пишет Bloomberg.

В материале отмечается, что в Швейцарии запрещена продажа оружия странам, находящимся в состоянии конфликта, если они не ведут боевые действия по мандату ООН, поэтому производители вооружений теряют доходы на фоне глобального военного бума.

В связи с этим кабмин страны предложил отменять экспортные ограничения в «исключительных обстоятельствах» на ограниченное время, если это соответствует интересам внешней политики или национальной безопасности. Законодатели требуют большей гибкости для поддержки собственного ВПК, говорится в тексте.

В то же время в правительстве заявили, что не будут использовать исключение для разрешения поставок Киеву. Швейцария запретила Германии, Испании и Дании поставлять оружие швейцарского производства в Украину, напоминает Bloomberg.

До этого в МИД Швейцарии сообщали, что организация мирной конференции по Украине и поддержка этой страны со стороны Швейцарии никак не влияет на нейтралитет последней. Во внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что нейтралитет Швейцарии остается «постоянным». При этом решение Берна удовлетворить просьбу Киева и провести мирный саммит не ведет к нарушению соответствующего статуса страны, говорится в сообщении.

Ранее в США усомнились в нейтралитете Швейцарии из-за саммита по Украине.