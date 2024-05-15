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Мужчина избил продавщицу-сожительницу на рабочем месте и попал на видео

В Подмосковье мужчина избил продавщицу-сожительницу в магазине

В Подмосковье мужчина избил свою сожительницу, когда та находилась на рабочем месте в магазине. Об этом сообщает ГУ Росгвардии по региону.

По информации ведомства, инцидент произошел в городе Егорьевске. В темное время суток сотрудникам правоохранительных органов поступило сообщение о срабатывании «тревожной кнопки» в одном из круглосуточных магазинов.

Кассир магазина объяснила прибывшим на место стражам порядка, что в зале находится ее сожитель, который напал на нее и избил кулаками. Оказалось, что 26-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения специально пришел в торговую точку, чтобы выяснить личные отношения с избранницей.

«Росгвардейцы задержали злоумышленника и для дальнейшего разбирательства доставили в отдел полиции. В настоящее время по факту произошедшего проводится проверка», — сообщили в ГУ Росгвардии региона.

Ранее петербургская продавщица избила коллегу из-за того, что к ней ушли покупатели.

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