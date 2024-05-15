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Набиуллина заявила о риске оттока инвестиций из-за изъятия акций

Набиуллина предупредила об оттоке капитала из-за изъятия акций у акционеров СМЗ

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Пресс-служба Банка России/РИА «Новости»

Решение об изъятии акций у инвесторов в Соликамский магниевый завод (СМЗ) может привести к оттоку капитала за пределы России. Такое мнение высказала председатель Центрального Банка РФ Эльвира Набиуллина, передает РБК.

Набиуллина отметила, что в ЦБ серьезно обеспокоены сложившейся ситуацией. Объяснила она это тем, что защита прав инвесторов и добросовестных приобретателей акций через организованные торги является краеугольным камнем доверия инвесторов к финансовому рынку, к фондовому рынку.

Без того, чтобы это доверие инвесторов и защита прав акционеров была максимально защищена, ни о каком двукратном росте капитализации рынка не может быть и речи, подчеркнула глава ЦБ.

В марте Арбитражный суд Пермского края удовлетворил иск о взыскании 10,5% акций СМЗ в пользу РФ.

14 мая Банк России обжаловал решение суда об изъятии акций Соликамского магниевого завода (СМЗ) у более чем 2,3 тыс. миноритарных владельцев.

Ранее Центробанк РФ утвердил дробление акций «Норникеля».

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