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Политик назвал последствие отмены визитов Зеленского в Испанию и Португалию

Олейник: отмена визитов Зеленского в Европу повлияет на оказание помощи Украине

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Офис Президента Украины/Reuters

Отмена визитов главы Украины Владимира Зеленского в Испанию и Португалию может оказать влияние на оказание европейскими странами дальнейшей помощи Киеву. Такое мнение высказал политик, экс-народный депутат Украины Владимир Олейник в разговоре с РИА Новости.

Решение Зеленского требует объяснения, но если причиной выступает ухудшение ситуации, «вероятно, спонсоры семь раз подумают перед тем, как дать деньги», заявил Олейник.

По его мнению, повлиять на отмену зарубежных визитов Зеленского мог госсекретарь США Энтони Блинкен, который недавно посетил Киев. По словам экс-нардепа, Блинкен, вероятно, указал Зеленскому на первостепенную важность решения внутренних проблем Украины.

15 мая сообщалось, что Зеленский отменил визит в Испанию и Португалию из-за положения на фронте.

В CNN Portugal считают, что украинский лидер мог решить, что ситуация на фронте, в частности в Харькове, делает нецелесообразным выезд за границу в настоящее время.

Ранее генштаб ВСУ сообщил, что ВСУ отошли в районах Волчанска и Лукьянцев Харьковской области.

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