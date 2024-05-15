Суд в Польше заочно арестовал выехавшего в Белоруссию судью Шмидта

Суд в Польше заочно арестовал судью Томаша Шмидта, который выехал в Белоруссию. Об этом сообщил телеканал TVP Info.

По данным телеканала, судью арестовали на три месяца.

6 мая польский судья запросил убежище в Белоруссии. Свое решение он объяснил несогласием с официальной политикой Варшавы. По словам Шмидта, народ Польши выступает за мир и добрососедские отношения с Белоруссией и Россией.

Премьер-министр Польши Дональд Туск поручил профильным ведомствам лишить иммунитета Шмидта.

До этого немецкая журналистка Дагмар Хенн получила временное убежище в России. Хенн критиковала официальную версию ФРГ о событиях спецоперации. До этого ее обвиняли в цитировании закрытого судебного постановления по делу немецкой журналистки Алины Липп, которая переехала в Россию из-за травли за освещение СВО.

Ранее две британки получили временное убежище в России.