В Китае придумали, как стабилизировать рынок недвижимости

Китай придумал способ стабилизировать ситуацию с недвижимостью в стране. Местные власти хотят расчистить рынок жилья за счет выкупа домов у проблемных застройщиков, пишет Bloomberg.

В КНР уже несколько раз экспериментировали с пилотными программами по скупке избыточного жилищного фонда с помощью государственного финансирования, однако этот проект планируется гораздо масштабнее, рассказали источники издания.

Предполагается, что местным госпредприятиям будет предложено приобрести непроданные дома у проблемных девелоперов с большими скидками и использованием кредитов от государственных банков. Затем объекты будут преобразованы в доступное жилье.

Кризис на рынке недвижимости является главным препятствием для роста экономики Китая. В 2024 году ситуация продолжает усугубляться. Так, продажи жилья в стране за первые четыре месяца упали примерно на 47%, а число непроданных объектов находится на восьмилетнем максимуме.

До этого Китаю удалось возобновить рост торговли за счет импорта оборудования для ИИ.

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