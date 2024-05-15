Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Китае придумали, как стабилизировать рынок недвижимости

Власти КНР хотят расчистить рынок жилья, выкупив дома у проблемных девелоперов

close
100%
Валерий Мельников/РИА «Новости»

Китай придумал способ стабилизировать ситуацию с недвижимостью в стране. Местные власти хотят расчистить рынок жилья за счет выкупа домов у проблемных застройщиков, пишет Bloomberg.

В КНР уже несколько раз экспериментировали с пилотными программами по скупке избыточного жилищного фонда с помощью государственного финансирования, однако этот проект планируется гораздо масштабнее, рассказали источники издания.

Предполагается, что местным госпредприятиям будет предложено приобрести непроданные дома у проблемных девелоперов с большими скидками и использованием кредитов от государственных банков. Затем объекты будут преобразованы в доступное жилье.

Кризис на рынке недвижимости является главным препятствием для роста экономики Китая. В 2024 году ситуация продолжает усугубляться. Так, продажи жилья в стране за первые четыре месяца упали примерно на 47%, а число непроданных объектов находится на восьмилетнем максимуме.

До этого Китаю удалось возобновить рост торговли за счет импорта оборудования для ИИ.

Ранее США резко повысили тарифы на китайские электромобили.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами