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В Белгородской области отменен сигнал ракетной опасности

Гладков отменил сигнал ракетной опасности по всей Белгородской области

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Настоящий Гладков/Telegram

По всей Белгородской области отменен сигнал ракетной опасности. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

Сирена ракетной опасности была запущена в 12:25 и продлилась полчаса. Гладков просил граждан, находящихся в этот момент дома, не подходить к окнам, укрыться в помещениях без окон (в коридоре, ванной, кладовой). Тех же, кто находился на улице, призвали спуститься в укрытие или другое безопасное место.

Министерство обороны РФ сообщило, что силы противовоздушной обороны сбили украинский беспилотник в небе над Белгородской областью.

В ночь на 15 мая средства ПВО сбили над Белгородской областью две ракеты Harm, две авиабомбы Hammer, два снаряда «Ольха» и девять беспилотников.

Ранее Украина заявила, что разработала беспилотник, способный долететь до Сибири.

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