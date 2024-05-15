Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В МИД РФ опровергли, что Россия якобы предлагала Армении вывод пограничников

Захарова: Россия не предлагала Армении полностью вывести своих пограничников

close
100%
MFA Russia/Global Look Press

Официальный представитель МИД России Мария Захарова опровергла предположения о том, что Москва якобы предлагала Еревану полностью вывести своих пограничников с территории Армении. Об этом сообщает РИА Новости.

«Не соответствуют действительности предположения о том, что российская сторона якобы предлагала полностью вывести своих пограничников с территории Армении. Это неправда», — сказала дипломат на брифинге.

14 мая кандидат на пост директора ФСБ России Александр Бортников заявил, что Армения обратилась к российской стороне с просьбой вывести временные оперативные группы пограничников РФ.

9 мая пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что лидеры РФ и Армении Владимир Путин и Никол Пашинян согласовали вывод российских военных и пограничников из ряда областей Армении.

До этого премьер-министр Армении говорил, что не прекратит процесс делимитации границы с Азербайджаном. Он отметил, что 90% этой работы выполнено. По его словам, пограничные столбы устанавливают на границе Армении и Азербайджана, чтобы исключить возможность новой войны между странами.

Ранее в партии Пашиняна заявили об отсутствии антироссийской линии в политике Армении.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами