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Эрдоган прокомментировал сообщения о заговоре в правоохранительных органах

Эрдоган на фоне сообщений о заговоре заявил, что власти знают «кукловодов»

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на фоне сообщений о заговоре в рядах правоохранительных органов республики заявил, что власти знают «кукловодов». Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что речь идет о попытке госпереворота 2016 года со стороны запрещенной в Турции организации FET живущего в США Фетхуллаха Гюлена.

«Мы знаем, чего добиваются те, кто хочет разделить людей. Мы прекрасно знаем, кто является куклой, кто празднует, а кто кукловод. Как бы мерзко это ни выглядело, мы не попадем в эту ловушку. То, что нам подходит, — это достоинство и терпимость. Независимо от того, что делают другие», — пояснил Эрдоган.

До этого глава МВД Турции Али Ерликая заявил, что в ближайшее время обнародует отчет по ситуации с новым заговором в отношении президента Эрдогана.

Он отметил, что некоторые силы в рядах правоохранительных органов предпринимают действия, которые направлены против лидера страны и турецкого правительства.

Ранее супруги Эрдоган стали первыми обладателями турецких электрокаров TOGG.

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