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Угрожавшего участникам СВО стримера арестовали

Суд в Москве арестовал на 2 месяца стримера, оскорблявшего участников СВО

Зеленоградский районный суд Москвы заключил под стражу до 13 июля стримера Александра Соколовского, которого подозревают в возбуждении ненависти в отношении участников специальной военной операции (СВО) на Украине. Об этом сообщил Telegram-канал столичных судов общей юрисдикции.

«Постановлением... Соколовскому Александру Александровичу избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок 2 месяца», — говорится в сообщении.

13 мая на деятельность стримера обратила внимание глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина. Она попросила полицию проверить высказывания мужчины об участниках СВО: на одной из трансляций он заявлял, что в спецоперации участвуют «одни алкаши», и угрожал военнослужащим расправой.

На следующий день Соколовского задержали. Подозреваемый является уроженцем Таганрога. Силовики изъяли из его квартиры технику и средства мобильной связи. На него завели уголовное дело по п. «а» ч. 2 ст. 282 УК РФ.

Ранее московский суд арестовал гражданина США, обругавшего полицейских.

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