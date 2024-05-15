Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Коронавирус может вызывать проблемы со зрением, выяснили ученые

PLOS Pathogens: SARS-CoV-2 вызвает гипервоспалительную реакцию в сетчатке глаза

close
100%
Depositphotos

Ученые из медицинской школы при Университете Миссури обнаружили, что вирус, вызывающий COVID-19, способен разрушать защитный барьер сетчатки и запускать в ней гипервоспалительную реакцию. Длительное присутствие спайкового антигена SARS-CoV-2 в организме может привести к микроаневризме внутренней оболочки глаз и другим опасным последствиям. Результаты исследования опубликованы в журнале PLOS Pathogens.

В ходе эксперимента ученые инфицировали группу лабораторных мышей SARS-CoV-2. Они обнаружили, что вирус может проникать во внутреннюю поверхность глаз даже при условии отсутствия прямого контакта органов зрения с ним. Исследователи объяснили, что при попадании в организм SARS-CoV-2 способен проникать через гематоретинальный барьер — плотное соединение эпителиальных клеток, которое в норме препятствует попаданию в ткань сетчатки различных крупных молекул из кровеносных сосудов.

Ученые также выяснили, что длительное присутствие спайкового антигена SARS-CoV-2 в сетчатке может стать причиной воспалительного процесса и разрушения клеток гематоретинального барьера. Это повышает риск таких опасных патологий, как микроаневризма сетчатки (аномальное расширение сосудов), окклюзия артерий (острое нарушение кровообращения) и разрывы глазных сосудов. Чем дольше вирусные агенты остаются в глазах — тем выше вероятность развития серьезных нарушений зрительной функции.

Отмечается, что вирусы и бактерии в основном преодолевают гематоретинальный барьер у людей с ослабленным иммунитетом. Однако, по словам ученых, SARS-CoV-2 опасен и для лиц с нормальной иммунной функцией. Исследователи также уточнили, что с наиболее неблагоприятными последствиями попадания антигена в сетчатку могут столкнуться люди с гипертонией или диабетом.

Ранее был найден новый способ лечения наследственной слепоты.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами