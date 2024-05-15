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Макрон проведет совещание совета по обороне из-за митингов в Новой Каледонии

Макрон созвал совещание совета по обороне из-за ситуации в Новой Каледонии

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Sarah Meyssonnier/Pool/Reuters

Президент Франции Эммануэль Макрон проведет заседание совета по обороне республики из-за массовых беспорядков в Новой Каледонии (заморская территория Франции в Тихом океане. — «Газета.Ru») и растущего там насилия. Об этом сообщает телеканал LCI со ссылкой на Елисейский дворец.

На фоне ухудшения ситуации в Новой Каледонии Макрон также отменил поездку в коммуну Фекан. Там французский президент должен был присутствовать на открытии морского парка ветряных генераторов.

13 мая в городе Нумеа прошел митинг, участники которого выступили против французского конституционного законопроекта о расширении избирательного корпуса на местных выборах. Позже манифестация переросла в беспорядки, участники которых грабили и поджигали магазины, аптеки и автозаправки.

Ранее Макрон анонсировал поставки оружия Киеву. Французский президент подтвердил решимость Франции совместно с ее партнерами оказывать всю необходимую помощь Киеву в долгосрочной перспективе, чтобы добиться поражения России.

Ранее во Франции заявили, что Макрон хочет войны с Россией.

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