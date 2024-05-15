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В США признали успехи армии России на многих направлениях

NYT: ВС России успешно наступают сразу на многих направлениях в ходе СВО

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Станислав Красильников/РИА Новости

Вооруженные силы (ВС) РФ успешно наступают сразу на многих направлениях в ходе специальной военной операции на Украине. Об этом сообщается в статье американской газеты The New York Times.

«Внезапно российские войска достигают успехов одновременно на многих направлениях... Еще слишком рано говорить о том, достигла ли война на Украине поворотного момента. Но успех России наблюдается не только на северо-востоке», — отмечается в материале.

Автор пишет, что российская армия продвигается вперед не только в Харьковской области. Также «небольшие, но географически обширные» успехи есть и на «восточном фронте», отмечает издание. При этом в ходе наступления под Авдеевкой ВС РФ удалось продвинуться на 15 квадратных миль (почти 39 километров), что усложнило положение украинских войск на донецком направлении, добавили в СМИ.

ВС РФ несколько дней активно продвигаются в Харьковской области. 12 мая Минобороны сообщило о взятии под контроль населенных пунктов Борисовка, Огурцово, Плетеневка, Пыльная и Стрелечья, на следующий день были взяты Гатище, Красное, Мороховец и Олейниково. По данным военкоров, российская армия заняла город Волчанск.

До этого начальник Главного управления разведки министерства обороны Украины Кирилл Буданов (внесен в РФ в список террористов и экстремистов) в интервью американской газете The New York Times признал, что обстановка, в которой оказались подразделения ВСУ в Харьковской области, становится критической.

Ранее в Раде призвали проанализировать действия Сырского по обороне Харьковской области.

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