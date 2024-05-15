В Харькове сообщили о звуке взрыва

В городе Харькове на востоке Украины раздался звук взрыва. Об этом сообщило украинское издание «Общественное. Новости».

Где именно произошел взрыв, журналисты не уточнили.

В этот же день в городе Николаеве на юге Украины прозвучали два взрыва.

Накануне в Харькове тоже зафиксировали взрывы.

До этого в четырех областях Украины объявили воздушную тревогу. Сирены включились в Днепропетровской, Полтавской, Сумской и Харьковской областях. Также в Черкасской области Украины произошел взрыв.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее российские беспилотники «Джокер» адаптировали под выполнение задач сил противовоздушной обороны (ПВО).