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В клинике звездного хирурга Хайдарова полагают, что задержанных хирургов арестуют

В клинике Хайдарова считают, что задержанным врачам выберут суровую меру пресечения

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Табылды Кадырбеков/РИА Новости

Представитель клиники Тимура Хайдарова IQ Plastique Владимир Слащев заявил в разговоре с «Газетой.Ru», что у следствия не было оснований для задержания заведующего хирургическим отделением и врача-хирурга по уголовному делу о смерти продюсера Петра Гаврилова. Слащев предположил, что СК будет ходатайствовать о самой строгой мере пресечения для врачей, но их защита будут сопротивляться.

«Произведено задержание, не было вскрытия, отсутствует необходимая судебная экспертиза, к задержанию высококлассных, дипломированных специалистов врачей-хирургов, оснований не было. По обыкновению и по тому, как работают сейчас правоохранительные органы, берут под стражу всех — вне зависимости от преступления. Скорее всего, следствие будет заявлять ходатайство на самую строгую меру пресечения, потому что дело приобретает серьезный общественный резонанс показательного характера, я бы так смело сказал. Поэтому, скорее всего, будет выходить самая жесткая мера пресечения, но любая защита всегда сопротивляется. Как правило, оснований достаточных для самой суровой меры пресечения, особенно, к врачам — людям, которые занимаются высокоточным, благородным трудом — к ним применять эту меру пресечения совершенно безосновательно и защита будет сопротивляться», — сказал он.

Самой строгой мерой пресечения в российском законодательстве можно считать арест.

14 мая СК сообщил о задержании заведующего хирургическим отделением и врача-хирурга клиники пластической хирургии IQ Plastique, принадлежащей Тимуру Хайдарову, по уголовному делу об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших летальный исход. 15 мая медикам предъявили обвинение.

По данным следствия, продюсер Петр Гаврилов почувствовал себя плохо после операции, проведенной в клинике IQ Plastique и обратился к медикам из учреждения за помощью. После этого мужчине оказали дополнительные услуги, но его состояние не улучшилось. В связи с этим пациента перевели в другую больницу, где он впал в кому. Через некоторое время мужчины не стало.

Ранее Тимур Хайдаров признал, что его клиника временно не работает.

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