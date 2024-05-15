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Ребенок с ДЦП попал в больницу в тяжелом состоянии из-за оставившей его одного матери

Shot: в Москве мать оставила сына с ДЦП одного и ушла из дома почти на неделю

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Shutterstock

В Москве 12-летний мальчик с ДЦП попал в больницу в тяжелом состоянии после того, как остался один в квартире. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

Инцидент произошел на улице Соловьиной Рощи. По версии правоохранителей, ребенка оставила дома 40-летняя мать. Она ушла по своим делам 9 мая. Из-за ДЦП ребенок не мог о себе позаботиться, поэтому все это время не мог приготовить себе еду или выпить воду. В таком состоянии он провел около недели.

С семьей пыталась связаться бабушка, но никто не выходил на связь, поэтому она стала беспокоиться. В результате к сестре приехал дядя мальчика и обнаружил истощенного племянника.

«Ребенка госпитализировали, врачи борются за его жизнь», – сообщается в публикации.

Правоохранители оперативно отыскали мать пострадавшего. Выяснилось, что все это время она находилась в гостях у подруги. Ее опросили и отпустили.

В отношении матери возбуждено уголовное дело по статьям об оставлении в опасности и неисполнении обязанностей по воспитанию ребенка. На ситуацию обратили внимание в прокуратуре. Специалисты ведомства проводят проверку.

Ранее отец и мачеха из Волгограда истязали пятилетнего ребенка и тушили о него окурки.

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