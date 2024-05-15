Российские военные улучшают тактическое положение на Харьковском направлении

В последние дни события на Харьковском участке фронта развиваются стремительно, российские войска продвигаются в сторону Харькова. Об этом сообщает РИА Новости.

Агентство отмечает, что группировка войск «Север» 10 мая перешла в наступление, которому предшествовала мощная артподготовка. В небе работали беспилотники. Ресурсы Вооруженных сил Украины (ВСУ) сообщали, что в воздухе постоянно находилось до 30 российских дронов-разведчиков, корректирующих удары.

Отмечается, что затем двинулись вперед штурмовые группы. Били по двум направлениям — на Волчанск и Липцы, которые являются важными логистическими узлами. Там находятся позиции артиллерии, которые обстреливают города на территории Российской Федерации. Агентство отмечает, что на первых порах противник, явно деморализованный точными попаданиями гаубиц и БПЛА, сопротивления практически не оказывал. В первый же день захватили более 30 пленных.

В городе Харькове на востоке Украины раздался звук взрыва. Об этом сообщило украинское издание «Общественное. Новости».

Ранее российские беспилотники «Джокер» адаптировали под выполнение задач сил противовоздушной обороны (ПВО).