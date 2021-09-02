Карпин заявил, что все футболисты сборной России «отошли» от Евро-2020

Главный тренер сборной России Валерий Карпин оценил игру хавбека Дениса Черышева в матче со сборной Хорватии (0:0) в рамках отборочного этапа на чемпионат мира — 2020.

Игрок испанской «Валенсии» вышел на поле на 70-й минуте.

«Черышев помог, усилил игру, здорово сыграл в определенных моментах. Нет такого, что игроки еще не отошли от Евро. Не замечаю, что кто-то из игроков не так выглядит.

Ауты с подключением Дивеева — наигранная ситуация. Доволен тем, как это исполняли. После этого создавалось напряжение, были полумоменты. Почему Дивеев, а не Джикия? Дивеев выше», — приводит слова Карпина «Чемпионат.com».

Встреча, прошедшая в Москве на стадионе «Лужники», завершилась со счетом 0:0. Игра стала дебютной для нового главного тренера российской команды Валерия Карпина.

Также в сентябре национальной команде предстоят поединки с Кипром (4 сентября) и Мальтой (7 сентября).

Ранее сообщалось, что главный тренер сборной России Валерий Карпин поделился мнением о продаже шарфов с его изображением за 900 руб. перед матчем с Хорватией.