Министр спорта РФ заявил, что лимит на легионеров в РПЛ должен быть обязательно

Министр спорта России Олег Матыцин заявил, что лимит на легионеров в Российской премьер-лиге (РПЛ) может обсуждаться, но его наличие обязательно.

«Лимит обязательно должен быть. Но он должен быть сформулирован и иметь определенную цель. Его формат может обсуждаться, он, как и сейчас, может касаться заявки команды, ведь вряд ли те же клубы будут покупать иностранных игроков, чтобы они сидели на лавке.

Мы понимаем, что если, теоретически, будет снят лимит на легионеров и во всех наших клубах будут играть иностранцы, то из кого мы будем формировать сборную? Как конкурировать нашим спортсменам?» - приводит слова министра РИА «Новости».

31 августа в Москве прошло общее собрание клубов РПЛ по вопросам реформ российского футбола и лимиту на легионеров. В РПЛ действует ограничение на иностранных футболистов – не более восьми игроков в заявке каждой команды на турнир. На поле могут выходить все заявленные легионеры одновременно.

Ранее президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков сообщил, что организация хочет отказаться от лимита на легионеров.