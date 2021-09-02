На матче Россия — Хорватия фанаты оскорбляли Дзюбу

Во время отборочного матча чемпионата мира — 2022 Россия — Хорватия с трибун доносились оскорбительные кричалки в адрес форварда петербургского «Зенита» Артема Дзюбы, который не был вызван в национальную команду на сентябрьские матчи. Об этом сообщает Telegram-канал OFNEWS.

Встреча, прошедшая в Москве на стадионе «Лужники», завершилась со счетом 0:0. Игра стала дебютной для нового главного тренера российской команды Валерия Карпина.

Ранее сообщалось, что фанаты «Зенита» и «Уфы» во время матча устроили перекличку, скандируя оскорбительную кричалку про форварда сине-бело-голубых Артема Дзюбу.

После четырех туров обе сборные набрали по семь очков, однако лидируют в таблице группы H хорваты за счет дополнительных показателей.

На старте отборочного этапа команда России обыграла Мальту (3:1), Словению (2:1) и проиграла Словакии (1:2). Сборная Хорватии уступила словенцам (0:1), а также одержала победу над Кипром (1:0) и Мальтой (3:0).

Также в сентябре национальной команде предстоят поединки с Кипром (4 сентября) и Мальтой (7 сентября).

Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал, что в игре сборной России в отборочном матче чемпионата мира — 2022 против хорватов вызывало у него раздражение.