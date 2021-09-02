Карпин рассказал, что его раздражало в игре сборной России

Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал, что в игре сборной России в отборочном матче чемпионата мира — 2022 против хорватов вызывало у него раздражение.

Мое раздражение было связано, когда торопились с мячом, можно было брать паузу. Но понятно, что это от большого желания. По самоотдаче только благодарность сегодняшней команде», — цитирует Карпина «Чемпионат.com».

Встреча, прошедшая в Москве на стадионе «Лужники», завершилась со счетом 0:0. Игра стала дебютной для нового главного тренера российской команды Валерия Карпина.

После четырех туров обе сборные набрали по семь очков, однако лидируют в таблице группы H хорваты за счет дополнительных показателей.

Также в сентябре национальной команде предстоят поединки с Кипром (4 сентября) и Мальтой (7 сентября).

Ранее сообщалось, что бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов высказался о матче квалификации чемпионата мира 2022 года Россия — Хорватия.