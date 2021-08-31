«Милан» хочет взять игрока сборной России в аренду

Итальянский журналист Лука Маркетти заявил, что «Милан» хочет взять в аренду полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука.

«Это непростые переговоры, потому что «Аталанта» не хочет лишаться игрока. Клуб не собирается отдавать его, и необходимо понять, изменится ли в ближайшие часы позиция «Аталанты». Миранчук готов к переходу», — сказал Маркетти в эфире телеканала Sky Sports.

Российский хавбек перешел в «Аталанту» из московского «Локомотива» в 30 августа 2020 года за €14,5 млн. Миранчук дебютировал в гостевом матче группового этапа Лиги чемпионов против датского «Мидтьюлланна» (4:0). Он вышел на замену на 80-й минуте, а на 89-й забил свой первый мяч в составе итальянского клуба. Первый матч в стартовом составе полузащитник провел 14 января 2021 года в игре Кубка Италии против «Кальяри» (3:1). Ему удалось отличиться на 43-й минуте встречи.

Всего он принял участие в 31 матче во всех соревнованиях, в которых забил семь мячей и отдал две результативные передачи.

Также в активе Миранчука шесть голов в 36 матчах за сборную России.

Ранее Вадим Шпинев, агент полузащитника «Аталанты», отказался отвечать на вопрос об интересе к своему клиенту со стороны «Милана».