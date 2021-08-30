Алексей Миранчук рассказал о разговоре с Карпиным

Хавбек сборной России по футболу Алексей Миранчук рассказал о разговоре с главным тренером национальной команды Валерием Карпиным, передает пресс-служба сборной в Telegaram.

«Это было больше знакомство. Встреча проходила не так долго, потому что Валерий Георгиевич дальше ехал к Сане Головину. Обсудили настрой и просто попытались понять друг друга», — сказал Миранчук.

В текущем сезоне за итальянскую «Аталанту» Миранчук провел два матча, не отметившись результативными действиями.

Карпин был назначен новым главным тренером сборной 23 июля. Изначально он должен был совмещать работу в «Ростове» и сборной, но после двух поражений в стартовых турах чемпионата страны специалист принял решение покинуть клуб.

Первый матч под руководством нового наставника сборная России проведет 1 сентября. В матче отборочного этапа чемпионата мира — 2022 россияне сыграют в Москве с командой Хорватии.

Ранее сообщалось, что Миранчук может стать игроком «Милана».