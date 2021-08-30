Президент ФИФА оценил проведение ЧМ по пляжному футболу в России

Президент ФИФА Джанни Инфантино высоко оценил уровень организации чемпионата мира по пляжному футболу, который проходил в России.

«Это лучший чемпионат мира по пляжному футболу в истории. Три года назад были эмоции, сегодня тоже большие эмоции. Русские люди должны чувствовать гордость, ведь команде достался титул, только один чемпион на турнире. Сегодня ощутил большие эмоции от возвращения в Москву, очень счастлив» — приводит слова Инфантино ТАСС.

В финале проходившего в Москве чемпионата мира по пляжному футболу встречались сборные России и Японии. Со счетом 5:2 победу праздновала российская команда, которая стала лучшей на планете в третий раз.

Первый тайм завершился со счетом 1:0 в пользу россиян. Федор Земсков после вброса аута пробил в падении через себя. Во втором тайме Такуя Акагума сравнял счет, но вскоре Юрий Крашенинников вывел сборную России вперед. А затем Андрей Новиков увеличил перевес россиян до двух мячей. Позже Акагума сократил разницу в счете, оформив в финале дубль. Ближе к концу тайма Артур Папоротный снова вернул России перевес в два мяча.

За две минуты до конца третьего тайма Крашенинников забил свой второй гол в матче и установил окончательный счет матча — 5:2 в пользу России.

Ранее главный тренер «Ростова» Юрий Семин поздравил сборную России по пляжному футболу с победой на чемпионате мира.