Гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон раскритиковал решение формально провести гонку Гран-при Бельгии, просто позволив пилотам проехать три круга позади машины безопасности.

«Деньги решают все. Два круга для старта гонки — это сценарий для денег, чтобы каждый получил свои. Думаю, болельщики должны получить свои назад, потому что, к сожалению, они не увидели то, за что платили. Досадно, что мы не можем провести гонку завтра, ведь я люблю эту трассу. Мне так жаль, что мы не смогли. Сегодня это была не гонка», — приводит слова Хэмилтона GPFans.

В связи с сильным дождем и отсутствием видимости на трассе дирекция гонки приняла решение не возобновлять заезд после трех кругов. Победителем Гран-при был признан пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен, вторым стал Джордж Расселл из «Уильямса», третьим — Хэмилтон.

Россиянин Никита Мазепин, выступающий за «Хаас», занял в гонке 17-е место, при этом показав в гонке лучший круг. Позже в протоколе это достижение отмечено не было.

Ранее сообщалось, что в ФИА заявили, что перенести Гран-при Бельгии было невозможно.