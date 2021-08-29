Российский гонщик Мазепин показал лучший круг на Гран-при Бельгии

Российский гонщик Никита Мазепин показал лучший круг на Гран-при Бельгии, который, правда, продлился всего три круга.

В связи с сильным дождем и отсутствием видимости на трассе дирекция гонки приняла решение не возобновлять заезд после трех кругов. Победителем Гран-при был признан пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен, вторым стал Джордж Расселл из «Уильямса», третьим — Льюис Хэмилтон из «Мерседеса».

Мазепин, выступающий за «Хаас», занял в гонке 17-е место.

Ранее Мазепин был признан худшим гонщиком по итогам первой половины сезона «Формулы-1» по рейтингу издания The Race. Россиянин получил от журналиста Эда Стро оценку 3,0, а его партнер Мик Шумахер — 4,7.

«Несмотря на то, что он смог сократить количество своих ошибок в сравнении со стартом сезона, темп Мазепина неутешителен. Он боролся с работой с шинами и сокращением потерянного времени из-за синих флагов во время гонок», — написано про россиянина в материале.

Ранее сообщалось, что российского пилота признали худшим гонщиком первой половины сезона «Формулы-1».