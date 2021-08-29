Регбиста могут уволить за «несоблюдение биобезопасности» во время секса в туалете

Регбист из австралийской лиги Адам Эллион оштрафован на $10 тыс. за «несоблюдение протоколов биобезопасности» и должен принести официальные извинения за инцидент в туалете ресторана города Голд-Кост.

По информации au.sports.yahoo.com, спортсмена застали, когда он находился в кабинке туалета одного из ресторанов вместе с регбисткой Майл Бойл. Пара уверяла, что просто целовалась, однако охрана вывела Эллиона из заведения с голым торсом. Охране пришлось взламывать дверь.

Лига и команда «Кентербери-Бэнкстаун Булдогс» дали Адаму пять дней на публикацию официальных извинений за «непристойное поведение».

Как сообщает источник, Эллиона, с большой долей вероятности выгонят. Все дело в том, что это не первый скандал. В марте этого года регбист переспал с девушкой одного из одноклубников. Позже Адам также принес извинения, заявив, что всему виной алкоголь.

Ранее сообщалось, что мужская сборная России по регби-7 не сможет выступить на двух этапах Мировой серии в Канаде из-за требований по вакцинации от коронавируса.

Этап Мировой серии по регби-7 пройдет в Ванкувере с 18 по 19 сентября, а в Эдмонтоне — с 25 по 26.