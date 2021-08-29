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Сборная США призвала правительство предоставить гуманитарное убежище афганским футболисткам

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Бывшие футболистки сборной США по футболу призвали правительство страны предоставить гуманитарное убежище афганским футболисткам, передает ESPN.

«За женщинами из национальной сборной Афганистана по футболу охотятся, их жизни под угрозой, и все это за то, что они занимаются любимым нами видом спорта. Несмотря на сложности с процессом эвакуации, мы просим вас предоставить гуманитарное убежище и немедленную защиту афганским футболисткам, которые в серьезной опасности», —
говорится в заявлении.

15 августа Кабул перешел под власть движения «Талибан» (организация запрещена в России), президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну. Талибы уже заявили, что считают войну завершенной, а власть, с точки зрения боевиков, полностью перешла в их руки.

Ранее Австралия помогла эвакуировать футболисток и других спортсменок из Афганистана.

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