Сборная США призвала правительство предоставить гуманитарное убежище афганским футболисткам

Бывшие футболистки сборной США по футболу призвали правительство страны предоставить гуманитарное убежище афганским футболисткам, передает ESPN.

«За женщинами из национальной сборной Афганистана по футболу охотятся, их жизни под угрозой, и все это за то, что они занимаются любимым нами видом спорта. Несмотря на сложности с процессом эвакуации, мы просим вас предоставить гуманитарное убежище и немедленную защиту афганским футболисткам, которые в серьезной опасности», —

говорится в заявлении.

15 августа Кабул перешел под власть движения «Талибан» (организация запрещена в России), президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну. Талибы уже заявили, что считают войну завершенной, а власть, с точки зрения боевиков, полностью перешла в их руки.

Ранее Австралия помогла эвакуировать футболисток и других спортсменок из Афганистана.