Карпин рассказал о выборе капитана и основного вратаря сборной России

Главный тренер сборной России Валерий Карпин ответил на вопросы после открытой тренировки национальной команды.

«Давление? Нет, сейчас его нет. Есть только интерес со стороны журналистов и болельщиков. Капитан в сборной? Еще не определился. Соберемся командой послезавтра и решим. О первом номере в воротах я не знаю. Мне об этом скажут только в предыгровой день, 31 августа», — приводит слова Карпина «Спорт-Экспресс».

Карпин был назначен новым главным тренером сборной 23 июля. Изначально он должен был совмещать работу в «Ростове» и сборной, но после двух поражений в стартовых турах чемпионата страны специалист принял решение покинуть клуб.

Первый матч под руководством нового наставника сборная России проведет 1 сентября. В матче отборочного этапа чемпионата мира — 2022 россияне сыграют в Москве с командой Хорватии.

Ранее сборная России провела первую открытую тренировку при Карпине.