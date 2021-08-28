Колосков объяснил, почему у «Локомотива» в ЛЕ шансы выше, чем у «Спартака»

Почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков оценил итоги жеребьевки группового этапа Лиги Европы для московского «Локомотива» и столичного «Спартака», передает «Спорт-Экспресс».

«Конечно, по сегодняшнему состоянию шансы у «Локомотива» выше, чем у «Спартака». У железнодорожников игра поставлена, а у «Спартака» ее нет», — сказал Колосков.

«Железнодорожники» попали в квартет E, в рамках которого подопечным Николича предстоит сыграть с итальянским «Лацио», французским «Марселем» и турецким «Галатасараем».

Красно-белые сыграют с итальянским «Наполи», английским «Лестером» и польской «Легией».

Три лучшие команды каждой группы продолжат борьбу в еврокубках в следующем календарном году.

Победители групп сыграют в 1/8 финала.

Команды, которые займут в группах вторые места, проведут стыковые матчи против обладателей третьих мест в группах Лиги чемпионов за право играть в 1/8 финала Лиги Европы.

Ранее бывший игрок московского «Локомотива» Динияр Билялетдинов поделился ожиданиями от выступления «железнодорожников» в групповом этапе Лиги Европы.