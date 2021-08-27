Жирков подтвердил информацию о запрете появляться на базе сборной России

Защитник сборной России Юрий Жирков, продолжающий восстановление после травмы, которую получил в матче Россия — Бельгия на чемпионате Европы — 2020, подтвердил информацию о запрете появляться на базе сборной России в Новогорске.

Об этом ранее сообщил журналист Илья Казаков в колонке для «СЭ».

«Да, правда», — приводит слова Жиркова «СЭ».

38-летний футболист занимался на одном из двух полей в свободные от тренировок часы.

Жирков провел 105 матчей за национальную сборную России. В прошлом сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) защитник провел за петербургский «Зенит» 15 матчей, в которых отдал две результативные передачи.

Ранее сообщалось, что Юрий Жирков, находящийся в статусе свободного агента, может вернуться в московский ЦСКА.